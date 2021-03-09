В РФ впервые с октября выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 445, до 4 342 474, сообщили журналистам во вторник в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В стране выявили меньше 10 000 заразившихся за день впервые с 3 октября прошлого года, а число заболевших оказалось минимальным с 2 октября, когда стало известно о 9 412 инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 336 против 379 днем ранее, до 89 809.