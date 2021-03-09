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Зеленский надеется на «нормандскую» встречу, но готов встречаться с лидерами отдельно

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Зеленский надеется на «нормандскую» встречу, но готов встречаться с лидерами отдельно

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе не удастся, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран отдельно.

«В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров „нормандской четверки“. Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно», — сказал Зеленский на пресс-конференции на полях форума «Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм» в Киеве во вторник.

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Глава украинского государства также добавил, что решение «этого важного вопроса» откладываться не будет.

Он также затруднился оценить, повлияли ли санкции Киева в отношении ряда оппозиционных телеканалов, а также главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на переговоры в рамках контактной группы и «четверки». «Мы понимаем, что последствия есть, что увеличилось число провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим санкциями, но мы видим, что это именно в одно и то же время происходит», — утверждал президент.

Напомним, что на саммите «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, однако большая часть его осталась нереализованной.

нормандский формат, Владимир Зеленский
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