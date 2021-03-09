Костинский: Санкции в отношении Медведчука и оппозиционных СМИ – политические игры Зеленского

Непоследовательность и избирательность в действиях Президента Украины лишний раз подтверждает, что санкции против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его соратников и оппозиционных СМИ — это попытка устранения политических конкурентов и политические игры Владимира Зеленского. Иначе, остается непонятным, почему до сих пор не приняты зеркальные меры к медиагруппе «1+1 Media», принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому. Об этом заявил бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
Он отметил, что в первую очередь было бы справедливо, если бы за санкциями в отношении Коломойского последовало немедленное увольнение топ-менеджеров в органах власти, которые отвечают за информационную политику и регулирование медиа.
«Украинское общество, в первую очередь, должно требовать увольнения министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который на протяжении 2008–2019 годов возглавлял группу каналов „1+1 Media“. По моему личному мнению, именно под руководством Александра Ткаченко телеканал „1+1“ занимался политическим медиакиллерством в интересах своих владельцев», — написал Костинский.
Кроме того, он добавил, что также должны быть уволены члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые в прошлом работали в «Студии 1+1» и на сегодня составляют половину членов этого регуляторного органа, уточнив, что речь идет об Ольге Герасимьюк, Олеге Черныше, Юрие Зиневиче и Елене Ницко.
«Таким образом, вещание медиагруппы „1+1 Media“, в которую входят телеканалы „1+1“, „2+2“, ТЕТ, „Плюсплюс“, „Бигуди“, УНИАН, „1+1 International“, а также несколько региональных компаний, должно также стать, по логике, предметом рассмотрения СНБО», — написал бывший член Нацсовета, подчеркнув, что иначе применения санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и их окружения, и, соответственно, прекращение вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK «будет выглядеть избирательной практикой, вызванной обычными политическими играми».
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
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