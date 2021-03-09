Зеленский требует ускорить вакцинацию против коронавируса

Президент Владимир Зеленский настаивает на ускорении темпов вакцинации и предлагает привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Министерства здравоохранения.

Об этом он заявил на традиционном селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

«Самим правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является правильным решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта, и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом», — отметил Зеленский.

Также, по словам президента, нужно более тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с председателями ОГА.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 8 марта, зафиксировали 3 261 случай COVID-19. Вакцинация в Украине стартовала с 24 февраля, по состоянию на утро вторника 9 марта было вакцинировано 19 118 человек.