ЕС посылает в Грузию спецпредставителя для разрешения конфликта между властью и оппозицией

Глава Европейского cовета Шарль Мишель назначил шведского дипломата Кристиана Дэниелсона своим специальным представителем по достижению договоренности между грузинскими властями и оппозицией.

О миссии Дэниелсона сообщается в пресс-релизе Европейского cовета. В заявлении ЕС подчеркивается, что спецпредставитель Шарля Мишеля прибудет в Грузию «в ближайшее время» с целью «проведения переговоров с заинтересованными в диалоге сторонами».

Мандат спецпосланника Дэниелсона предварительно утвердил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Кристиан Дэниелсон будет работать в тесной координации с главой представительства ЕС в Грузии Карлом Харцелом, который также является шведским дипломатом.

Основная цель миссии Дэниелсона — сблизить позиции правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) и «Объединенной оппозиции Грузии» (ООГ), в том числе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) по вопросу освобождения председателя ЕНД Никанора Мелии, арестованного 23 февраля, а также проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Парламентские выборы, состоявшиеся 31 октября прошлого года, оппозиция объявила «тотально сфальсифицированными». Уже несколько недель в Тбилиси и других грузинских городах проходят акции протеста, перерастающие в стычки с полицией.