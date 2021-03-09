Зеленский рассказал о подготовке 1600 инфраструктурных проектов на селе

Для возрождения украинского села прежде всего необходимо позаботиться о рабочих местах и восстановлении инфраструктуры в сельской местности, работа в этом направлении уже началась.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Культура, медиа, туризм» в Киеве, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной — четыре года», — сказал Зеленский.

Он констатировал, что молодежь и люди трудоспособного возраста сейчас покидают деревни из-за отсутствия работы. Постепенно приходят в упадок и другие области жизнедеятельности сельских населенных пунктов, ведь людям старшего и пожилого возраста не нужны дошкольные и школьные образовательные учреждения и т.п.

Глава государства отметил, что власть уже получила первый опыт по восстановлению жизни в селах вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станице Луганской. Там была организована работа центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек, и люди, в том числе из соседних сел, их активно посещают.

Как рассказал президент, на примере этих КПВВ можно увидеть, какие услуги работают, а чего не хватает и стоит добавить. В частности, речь идет об обустройстве информационных центров, где не только будет предоставляться необходимая информация, но и будут проводиться различные мероприятия, зон отдыха, парковых зон и детских площадок.

Зеленский отметил, что реализация таких проектов может быть профинансирована за счет спонсоров или при поддержке бизнеса.

По словам президента, отдельно для села также разрабатываются экономическая программа, программа по развитию АПК, связанная с малыми фермерскими хозяйствами и их поддержкой, программа развития животноводства.

«Считаю, что мы поднимем эту реформу. Нужно немало денег, но у нас большое желание», — подчеркнул Зеленский.