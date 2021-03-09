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Зеленский & Co воспринимают Порошенко как идейно близкого, а Медведчука - как своего главного противника, - политтехнолог

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Зеленский & Co воспринимают Порошенко как идейно близкого, а Медведчука - как своего главного противника, - политтехнолог

В Украине сейчас есть только две реально оппозиционные силы – это партия Порошенко и партия Медведчука. Об этом написал в Facebook журналист Вячеслав Чечило.

По словам Чечило, сегодня в Украине нет другой оппозиции, потому что «все остальные готовы подмахивать власти в любой позе в любое время».

«И тем занятнее наблюдать за тем, как власть относится к оппозиции. На Порошенко выворачивают ушаты грязи - спустили ручных ЛОМов с мелкими придирками, попытками высмеять, перекрутить какие-то слова и придолбаться к фразе пятилетней давности. Т. е. по отношению к нему используют тот же арсенал, который порохоботы использовали против оппонентов самого Порошенко. А Медведчука просто лишили права критиковать, объявив врагом. Нет человека - нет проблемы», - констатировал журналист.

Чечило предупредил, что такая политика приведет режим Зеленского к краху.

«Нынешняя власть нетерпима к любой критике, кроме критики «сверху» - со стороны Семипосольщины. «Деньги очень нужны». Режим демонстрирует все признаки авторитарности, недемократичности и зависимости от внешних сил. С традиционным для таких режимов довеском в виде криворукости и вороватости. Пацаны совершенно не уникальны. Но и финал их тоже будет совершенно не уникальным», - спрогнозировал журналист Вячеслав Чечило.

Вместе с тем политтехнолог Владимир Третьяков не согласился с Чечило, напомнив, что за последний месяц представители «Европейской солидарности» публично изъявили готовность создать коалицию с партией Зеленского.

«И у Порошенко, и у Тимошенко только за последний месяц прямо заявили, что готовы в коалицию со «слугами» Зеленского в Верховной Раде. Да и идеология у них одинаковая - НАТО, ЕС, США. За продажу земли тоже голосовали «слуги» + «Голос» + ЕС Порошенко. Так в чем оппозиционность? Просто места возле кормушки не хватило», - отметил он.

«Если судить по делам, то сами «зеленые» показывают, что считают своим главным противником Медведчука и борются с его влиянием», - подчеркнул политтехнолог.

По мнению Третьякова, главная причина атаки на Медведчука заключается в том, что избиратели Зеленского массово уходят именно к «Оппозиционной платформе - За жизнь».

«Да и все опросы за последний год показывают, что избиратели Зеленского уходят именно к ОПЗЖ Медведчука. Например, «Социальный мониторинг» дает ОПЗЖ 21,3%, т. е. разрыв со «слугами» меньше статистической погрешности. Поэтому логично, что его воспринимают как главного конкурента», - привел данные социологического исследования политтехнолог.

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В то же время Третьяков пояснил, что в партии Владимира Зеленского воспринимают Петра Порошенко как идейно близкого политика.

«Отсюда и попытки выбить у него медиаресурсы, и объявить санкции, и т. п. Логично, что все усилия бросают против главного конкурента. Конечно, Порошенко они тоже воспринимают как оппонента, но идейно близкого (как сказал Гончарук, «последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно») на несколько порядков менее опасного», - заключил политтехнолог Владимир Третьяков.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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