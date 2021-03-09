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Глава Офиса президента подтвердил, что санкции против Медведчука – это «заказ» американских кураторов Зеленского

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Глава Офиса президента подтвердил, что санкции против Медведчука – это «заказ» американских кураторов Зеленского

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак признал, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук является серьезным конкурентом Зеленского, так как является одним из самых влиятельных людей Украины и возглавляет крупнейшую оппозиционную политсилу страны, а также то, что все последние действия Президента, включая санкции против оппозиции и СМИ, вызваны горячим желанием заслужить признательность главы Белого дома Джо Байдена. Об этом говорится в статье Андрея Ермака, опубликованной на сайте Атлантического совета США.

Руководитель ОП начинает свою статью с того, что утром 20 февраля один из самых влиятельных людей Украины проснулся, оказавшись в санкционном списке Президента своей же страны.

«Возможно, имя Виктора Медведчука не особенно хорошо известно большинству американцев. Однако в Украине он занимает серьезные позиции. Медведчук, бизнесмен, политик и телемагнат является сопредседателем крупнейшей пророссийской политической партии Украины», — пишет помощник Президента, что уже говорит о том, что в Офисе Зеленского относятся к Медведчуку, как к серьезному политическому конкуренту.

Далее Ермак достаточно подробно описывает, что было сделано лично Зеленским и его командой для выполнения всех требований американских «партнеров», включая санкции против членов ОПЗЖ и Медведчука лично, которого, кстати, штаты занесли в санкционный список еще в 2014 году.

«Мы в Украине полны решимости работать рука об руку с новой администрацией США, чтобы защитить наши общие демократические ценности и либеральный мировой порядок, который остается краеугольным камнем мира, свободы и процветания», — пишет в заключение Андрей Ермак, подтверждая тем самым, что Зеленский не планирует избавляться от внешнего влияния на Украину, а будет продолжать этот курс, выполняя все пожелания своих западных кураторов.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения Президенту неизбежно придется нести ответственность.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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