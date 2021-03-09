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СБУ допросила Медведчука, Порошенко допрос проигнорировал

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СБУ допросила Медведчука, Порошенко допрос проигнорировал

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила народного депутата Виктора Медведчука по фактам, содержащимся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, пятый президент Украины Петр Порошенко вызывался на допрос по этому же поводу дважды, но не пришел, сообщили в пресс-службе СБУ.

«9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались, в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых „пленках Медведчука-Суркова“, ранее обнародованных в СМИ», — сказали в пресс-службе ведомства.

В СБУ также добавили: «В рамках уголовного производства, связанного с вышеуказанными пленками, на допрос дважды вызывался Порошенко. Но он дважды не явился на допрос».

Ранее СМИ сообщили о допросе Медведчука во вторник в рамках расследования уголовного дела о госизмене, связанного с пленками «Медведчука-Суркова».

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии «ОПЗЖ» Медведчуком.

Позднее в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

СБУ, Петр Порошенко, Виктор Медведчук
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