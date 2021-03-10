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Як вибрати горілку

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Як вибрати горілку

Як вибрати горілку

На перший погляд, немає нічого простішого чим купівля горілки. Достатньо заглянути у будь-який супермаркет і вибрати пляшку відповідного розміру. Насправді такий підхід загрожує купівлею низькопробного напою або навіть фальсифікату. У цій статті сомельє інтернет-магазина Vintage поділитися порадами, які допоможуть вибрати якісний напій для вашого столу.

Місце купівлі: це важливо

Горілка – досить популярний товар, тому продається в кожному супермаркеті. Між тим, досвідчені покупці віддають перевагу спеціалізованим магазинам. Це пояснюватися тим, що алкомаркеты ретельно стежать за своєю репутацією і працюють тільки з перевіреними постачальниками або безпосередньо з виробниками. Такий підхід повністю виключає попадання «лівих партій» на прилавок. Друга перевага алкомаркетов – великий асортимент напоїв.

Приміром, в інтернет-магазині VINTAGE представлена ліцензована горілка від найнадійніших виробників зі всього світу. Серед інших, тут можна знайти американські, австрійські, англійські і латвійські бренди.

Якість спирту

Кращими спиртами, на основі яких випускають напій, є «Люкс» і «Альфа». Ця інформація зазвичай вказана на етикетці. Якщо ж ви її не виявили, краще повернути пляшку на полку.

Дозатор

Він ніяк не впливає на якість напою, але гарантує, що з пляшки нічого не було вилито або, навпаки, підлито. Солідні виробники, як правило, випускають напої з дозаторами.

Ковпачок

Його слід перевірити в першу чергу. Він повинен сидіти на шийці щільно і не обертатися. Нерідко на ковпачку є присутніми лазерні гравіювання або особливі напилення для захисту від підробки.

Пляшка

Багато виробників преміальної горілки використовують оригінальну фірмову тару, підробити яку досить складно. Це може пляшка у вигляді наконечника пожежного брандспойта, як у бренда Стерлінг, або у вигляді крижаної брили, як у Фінляндії.

Аромат

Якщо ви хочете зрозуміти якість горілки, крапніть декілька крапель собі на долоню, розітріть, а потім понюхайте. Якщо відчуваєте аромат злаків, ви купили якісний продукт. Якщо ж різкий запах спирту – це низькопробний напій.

Вода

Ще один показник якості – вода. Хороший виробник ніколи не використовуватиме для виготовлення напою дистильовану воду. Така горілка з часом отримує неприємний різкий смак і важко п'ється. Преміальні бренди вважають за краще додавати воду з природних джерел або льодовиків.

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Вартість

Якісний спирт коштує дорого, тому вартість хорошої горілки не може бути менше 100 гривень за 0,5 літра, якщо йдеться про вітчизняних виробників. В інтернет-магазині Vintage завжди можна знайти як вітчизняні, так і іноземні бренди за найдемократичнішими цінами. Ви також можете стати учасником спеціальної бонусної програми для постійних покупців і отримувати додаткову знижку при кожній купівлі.

Якщо ви вирішили насолодитися бездоганним смаком якісної горілки, скористайтеся особистими порадами професійних консультантів-сомельє інтернет-магазину Вінтаж. Професіонал допоможе вам обрати найкращій напій, враховуючи ваші можливості та побажання. Ви також можете замовити доставку горілки у будь-яке місто України.

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