Курс биткоина вновь превысил $55 тысяч

В среду, 10 марта, курс биткоина на криптобирже Binance вновь превысил $55,4 тыс. Первой криптовалюте не хватает 5% роста до исторического максимума в $58,3 тыс., установленного 21 февраля. Актив дорожает после того, как в конце февраля его котировки падали до локального минимума в $43 тыс. За последние 10 дней стоимость монеты увеличилась на 28%.
Цена биткоина растет на фоне двух новостей, которые относятся к крупному американскому банку JPMorgan. Он представит новый продукт — корзину акций компаний, связанных с криптовалютой. Соответствующие документы рассматривает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Также сегодня стало известно, что JPMorgan совместно с североамериканским рынком деривативов CME Group возобновили переговоры о покупке корейской криптобиржи Bithumb. Она является крупнейшей в азиатском регионе. Рыночная капитализация площадки превышает $1 трлн.
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