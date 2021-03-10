Американские СМИ открыто заявляют, что борьба с Медведчуком принесет пользу администрации Байдена

С момента своего избрания украинский Президент Владимир Зеленский не спешил выполнять ни одно из своих предвыборных обещаний. Но сразу после инаугурации новоизбранного Президента США Джо Байдена, он резко активизировал свою деятельность и, прикрываясь якобы борьбой с олигархами, объявил войну оппозиции и лично председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Это свидетельствует о том, что единственная цель действий главы украинского государства — укрепить свой рейтинг и добиться расположения новой администрации США. Об этом пишет американская газета Financial Times.

Издание уточняет, что, по мнению аналитиков, громкая атака на Медведчука и его соратников, а также не менее громкое закрытие оппозиционных телеканалов предназначалось для того, чтобы привлечь внимание Байдена.

«В Офисе Президента Зеленского намекнули, что готовятся к более широким репрессиям. „Будет больше — поверьте, будет больше... Вы будете видеть все больше и больше интересных (действий)“», — цитирует американское издание заявление главы СНБО Алексея Данилова, прозвучавшее сразу после объявления о санкциях против Медведчука.

В статье упоминается, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было «сломать систему» и бороться с олигархами, но до сих пор он не спешил что-либо делать в этом направлении. Однако, по мнению автора материала, его последние санкции явно пришлись по душе новой администрации Президента США.

«На прошлой неделе украинское антикоррупционное бюро предъявило обвинения трем бывшим руководителям „ПриватБанка“, что повысило ожидания того, что власти могут в следующий раз приблизиться к Коломойскому и его партнерам. Эти действия, вероятно, принесут пользу новой администрации США», — пишет Financial Times.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.