Следующее заседание СНБО может пройти завтра, а не в пятницу

Заседание Совета нацбезопасности и обороны запланировано в четверг 11 марта на 15:00, а не в пятницу, как заявлялось изначально. Об этом сообщили источники ZN.UA.

До конца повестка дня совещания еще не установлена. При этом известно, что будет продолжена цепь решений о лишении воинских и почетных званий граждан, которые перешли на сторону государства-агрессора.

Предполагается, что будет рассмотрен вопрос выполнения государственного оборонного заказа и его судьбы на 2021 год. Но на этом повестка дня не исчерпана.

Отметим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о том, что обычно Совет нацбезопасности собирается именно по пятницам, а не по четвергам.