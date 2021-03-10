Биткоин снова подбирается к историческому максимуму

Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 5,26%, достигая отметки $57,079 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $57 тыс. 22 февраля 2021 года.

Первой криптовалюте не хватает совсем чуть-чуть до исторического максимума в $58,3 тыс., установленного 21 февраля. Актив дорожает после того, как в конце февраля его котировки падали до локального минимума в $43 тыс.

Цена биткоина растет на фоне двух новостей, которые относятся к крупному американскому банку JPMorgan. Он представит новый продукт — корзину акций компаний, связанных с криптовалютой. Соответствующие документы рассматривает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Также сегодня стало известно, что JPMorgan совместно с североамериканским рынком деривативов CME Group возобновили переговоры о покупке корейской криптобиржи Bithumb. Она является крупнейшей в азиатском регионе. Рыночная капитализация площадки превышает $1 трлн.