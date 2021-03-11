Новым генпрокурором США станет потомок эмигрантов из Российской империи

Сенат (верхняя палата конгресса США) проголосовал за утверждение Меррика Гарланда на должность нового генерального прокурора страны. Об этом сообщает CNN.
За его кандидатуру отдали голоса 70 сенаторов, 30 выступили против. За Гарланда проголосовали как демократы, так и республиканцы.
«Америка может вздохнуть с облегчением, потому что наконец-то у нас будет кто-то вроде Меррика Гарланда, возглавляющего Министерство юстиции», — сказал лидер большинства в сенате Чак Шумер (демократ из Нью-Йорка).
Он назвал Гарланда «человеком, обладающим порядочностью, независимостью, уважением к верховенству закона и авторитетом по обе его стороны».
Меррик Гарланд родился в ноябре 1952 года в Чикаго в семье общественницы Ширли (урожденной Хорвиц) и предпринимателя Сирила Гарланда, родители которых эмигрировали в США из черты оседлости в Российской империи.
В 1970-х окончил Гарвард-колледж со степенью бакалавра искусств по общественным наукам и юридический факультет Гарвардского университета со степенью доктора права. В 1979 году Гарланд перешел на работу в Министерство юстиции и стал специальным помощником генпрокурора Бенджамина Сивилетти. Спустя два года, когда закончился президентский срок Джимми Картера, стал младшим членом юридической фирмы Arnold & Porter, а в 1985-м стал партнером фирмы. В 1989 году устроился на работу помощником федерального прокурора по округу Колумбия. В 1992–1993 годах опять работал в Arnold & Porter.
После избрания и вступления в должность президента Билла Клинтона в 1993 году вернулся в Министерство юстиции и стал заместителем помощника генпрокурора в уголовном отделе Минюста. В период с 1997 по 2021 год занимал должность судьи Апелляционного суда по округу Колумбия (с 2013 по 2020 год был его председателем). Гарланд является троюродным братом бывшего губернатора Айовы и экс-посла США в Китае Терри Бранстеда.
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