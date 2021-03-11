В Германии началась третья волна пандемии

Динамика распространения коронавируса в Германии говорит о том, что третья волна пандемии в стране уже началась. Об этом заявил глава Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер, его слова приводит в четверг агентство DPA.
«Есть четкие признаки того, что в Германии третья волна уже началась», — сказал он на встрече с журналистами в Женеве. «Меня это сильно беспокоит», — добавил вирусолог.
Согласно данным института, в ФРГ за все время заразились коронавирусом более 2,5 млн человек. Прирост численности инфицированных сокращался в январе и феврале, но с марта статистика вновь начала увеличиваться. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма.
В ФРГ действует так называемый локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации уже в марте смогут открыться уличные террасы ресторанов.
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