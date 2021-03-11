Турция вводит обязательные электронные анкеты для путешественников – без них могут не пустить в страну

Путешественники, которые планируют поездку в Турцию, с 15 марта перед выездом должны будут заполнять электронную анкету.
Форма размещена на сайте Минздрава Турции и должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой.
"На основе заполненной информации для вас будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, есть контактные лица, или больные COVID-19. По этой причине точность и актуальность информации очень важны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что заполнение формы может быть проверено на границе Турции и в случае, если пассажир не заполнил ее или внес ложную информацию, ему могут угрожать правовые и административные санкции.
"Также может быть не разрешен въезд в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или не имеете разрешение на проживание в Турции)", – отметили в Минздраве.
Напомним, Турция продолжила требование об отрицательном тесте на коронавирус для путешественников из-за рубежа.
Для пересечения границы и дальше будут требовать предоставить отрицательный результат теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до путешествия.
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