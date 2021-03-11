В отличие от Порошенко, поведение Медведчука во время прихода на допрос в СБУ вызывает уважение, - Бондаренко

Поведение Виктора Медведчука в истории с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение. Такое мнение выразил политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Мнение Бондаренко цитирует сайт «Страна», перепечатав пост политолога в Facebook.
По словам Бондаренко, поведение председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука вызывает уважение, потому что политик не пытался избежать прихода в СБУ и спокойно явился на допрос.
«Как бы я не относился к Виктору Медведчуку (а я, мягко говоря, точно не принадлежу к числу его горячих сторонников), все же его поведение в случае с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение: невзирая на тяжесть обвинений, пришел, дал показания, не избегая при этом общения со следователем», — подчеркнул политолог.
В то же время, отметил Бондаренко, экс-президент Петр Порошенко в точно такой же ситуации повел себя по-другому — он не явился по повестке на допрос и попытался выкрутиться.
«И на этом фоне откровенная попытка Петра Порошенко выкрутиться из аналогичной ситуации, не явиться на допрос, заявить о «дезинформации» относительно допроса и т. д. выглядит как-то «не по-пацански», — прокомментировал политолог.
«Возможно, Петр Алексеевич пытается действовать по принципу героя известного анекдота? Батька Махно после боя проходит вдоль шеренги пленных. Отдает приказы: «Этого — повесить. Этого — расстрелять. Этого — повесить...» Один пленный падает на колени: «Не хочу!!! Не хооочу!!!» Махно спокойно: «Стоп! Отставить! Этот — не хочет!» — сострил политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
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