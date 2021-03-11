На следующем заседании СНБО обещают ввести новые санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины продолжит рассмотрение вопросов введения санкций в отношении физических и юридических лиц, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Что касается ситуации, связанной с введением санкций в отношении физических и юридических лиц: на следующем заседании мы обязательно продолжим рассмотрение. Сегодня на заседании мы рассматривали этот вопрос. Дано поручение соответствующим органам. Хочу обратить внимание: у нас есть пять институций, которые, согласно действующему законодательству, на сегодняшний день подают предложения по введению или отмене санкций. Это Офис президента, Кабинет министров, Верховная Рада, Национальный банк и, соответственно, президент Украины», — заявил Данилов на брифинге по итогу совещания СНБО в четверг.
Он добавил, что «ответы на вопрос, кого будут касаться санкции, можно будет получить только после заседания СНБО».
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