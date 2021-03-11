Европейские СМИ упоминают Оксану Марченко наряду с Ангелой Меркель и Меган Маркл

Заявление украинской телеведущей Оксаны Марченко стало сенсацией для всего мира, когда она неожиданно объявила о том, что собирается идти в большую политику, чтобы стать надежной поддержкой для своего мужа председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука. Об этом пишет европейское издание Luxembourg herald в статье о женщинах, которые оказывают серьезное влияние на политическую ситуацию в странах, где они проживают.

Примечательно, что Марченко упоминают в одном ряду с канцлером Германии Ангелой Меркель и супругой принца Гарри — Меган Маркл.

«Приход известной телеведущей Оксаны Марченко в украинскую политику весной этого года стал настоящей сенсацией для всего мира. Мы не случайно обратили внимание на ее личность. Ее муж Виктор Медведчук — оппозиционер, одна из ключевых фигур в украинской политике», — пишет издание.

Также уточняется, что телеведущая не собиралась заниматься политикой до того момента, пока Президент Украины не ввел незаконные санкции, которые затронули ее семью.

«Весной 2021 года ранее не стремившаяся к политике Оксана Марченко буквально „объявила войну“ действующему Президенту Украины Владимиру Зеленскому. После того, как Зеленский ввел санкции против Марченко и ее мужа, такой исход событий отнюдь не случаен», — говорится в материале люксембургского СМИ.

По мнению автора статьи, Оксану Марченко ждет успех и большое политическое будущее.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ его жене Оксане Марченко.

Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза Украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство разоблаченного Президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена", — эмоционально подчеркнул политик.