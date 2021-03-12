В Японии зацвела первая сакура

Первые цветы сакуры, которую японцы считают символом своей страны, распустились на этой неделе на западе Японии. Об этом в пятницу сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.
Отмечается, что первое в этом году цветение началось 11 марта в префектуре Хиросима. Примечательно, что цветение в этом году выдалось на редкость ранним — до сих пор в этом регионе сакура расцветала еще раньше только один раз, 10 марта 2010 года. В пятницу же, по данным японских метеорологов, началось второе в этом году цветение красивого дерева — в префектуре Фукуока.
Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.
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