В Японии зацвела первая сакура

Первые цветы сакуры, которую японцы считают символом своей страны, распустились на этой неделе на западе Японии. Об этом в пятницу сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что первое в этом году цветение началось 11 марта в префектуре Хиросима. Примечательно, что цветение в этом году выдалось на редкость ранним — до сих пор в этом регионе сакура расцветала еще раньше только один раз, 10 марта 2010 года. В пятницу же, по данным японских метеорологов, началось второе в этом году цветение красивого дерева — в префектуре Фукуока.

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.