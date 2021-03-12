В РФ заявляют об эффективности «Спутник V» против британского штамма коронавируса

Вакцина против коронавируса «Спутник V» в ходе исследований показала свою эффективность против британского штамма, сообщил в пятницу журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных „Спутником V“, против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина „Спутник V“ защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», — сказал он.
Россия еще 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека.
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