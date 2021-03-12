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Лукашенко ждет во второй половине года появление белорусской вакцины от COVID-19

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Лукашенко ждет во второй половине года появление белорусской вакцины от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что во второй половине 2021 года страна создаст собственную вакцину от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на встрече с работниками центральной районной больницы города Молодечно.

«Глава государства рассчитывает, что во второй половине года Беларусь сделает свою вакцину от СOVID-19, а до конца марта начнется производство в Беларуси российской вакцины», — сообщило агентство БелТА.

Лукашенко поблагодарил врачей за их работу в непростые времена, вместе с тем призвал людей не расслабляться и предупредил, что «эта зараза от нас еще никуда не ушла». Президент упомянул и о появлении в Беларуси британского штамма коронавируса. «Паниковать не надо. Мы знаем, что делать», — подчеркнул глава государства.

Он также высказался против полного перехода в стране на страховую медицину, отметив, что свою эффективность государственная система здравоохранения показала и в период пандемии. Президент считает, что все должно происходить постепенно, так, за пятилетку в два раза увеличилось количество белорусов, которые добровольно страхуют свои медрасходы. «Если бы это было массово, мы бы больше ценили свое здоровье, — сказал Лукашенко. — Надо следить за собой. Это направление будем постепенно развивать, но не будем через колено ломать».

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич также заявил в пятницу, что не видит причин для паники из-за выявления в стране британского штамма коронавируса. По его словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 развивается в пределах сделанного ранее прогноза.

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В Беларуси с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Страна стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В конце декабря прошлого года начали прививать граждан из групп риска — медработников. 2 марта Пиневич сообщил, что власти планируют приступить к массовой вакцинации всех желающих в апреле. 30-31 марта в стране планируется запустить промышленное производство вакцины «Спутник V».

Беларусь, вакцина
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