Войти
Байден подписал пакет мер по поддержке экономики в размере $1,9 трлн
решение
Байден подписал пакет мер по поддержке экономики в размере $1,9 трлн
Шмыгаль хочет расширить круг получателей жилищных субсидий
официально
Шмыгаль хочет расширить круг получателей жилищных субсидий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Европейские СМИ: Зеленский ввел санкции против Медведчука под давлением администрации США

412
Европейские СМИ: Зеленский ввел санкции против Медведчука под давлением администрации США

Политические аналитики уверены, что карательные меры Владимира Зеленского, направленные против лидера оппозиции, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также громкий арест банкиров могут быть вызваны в большей степени желанием Президента поддержать свой упавший рейтинг и набрать очки с помощью новой администрации США. Об этом пишет европейская редакция «Радио Свобода» Radio Free Europe.

«Все это произошло так внезапно, без предварительного уведомления, что возникают вопросы о том, что послужило толчком к действиям и почему именно сейчас», — цитирует издание президента Американо-украинского делового совета Моргана Уильямса.

Тут же отмечается, что отношения Киева с администрацией Трампа были сильно натянутыми. И вдруг неожиданный поворот Зеленского в сторону США.

«Действия Зеленского, направленные против Медведчука, происходят в то время, когда Президент может почувствовать смесь поощрения и давления со стороны Соединенных Штатов», — говорится в статье и уточняется, что Зеленский мало что мог бы показать новой администрации США на следующий день после вступления Байдена в должность.

По мнению автора статьи, снижение рейтинга Зеленского совпало с его отступлением от политических и экономических изменений в прошлом году, и обуздание Медведчука — один из способов потенциально повысить популярность Президента.

«Я думаю, что ему нужно заново внушить украинскому населению, что он выполняет повестку дня, которую проводил два года назад», — цитирует Radio Free Europe Стивена Пайфера, который был послом США в Украине с января 1998 года по октябрь 2000 года.

Читайте также: Лукашенко ждет во второй половине года появление белорусской вакцины от COVID-19

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 марта 2021
Четверг, 11 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем для Украины может быть опасным «монетарное смягчение»

В сообществе «Смягчай и будет всем счастье» есть особо опасная группировка, работающая под девизом «Печатай с ними! Печатай, как они! Печатай лучше/больше них». Эмиссия им представляется сейчас полезным инструментом стимулирования роста экономики. Объясню – почему в развивающихся странах (включая Украину) опасны меры нетрадиционной монетарной политики (а-ля QE), применяемые Центробанками ведущих стран мира.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Как выглядит февральский топ-10 украинских политиков по версии СМИ

Политические баталии серьезно повлияли на рейтинги цитируемости украинских политиков в СМИ. Новые тенденции отражает рейтинг медиа-популярности украинских политиков за февраль 2021 года, подготовленный одной из киевских пиар-компаний. Интересно, что лидируют в рейтинге президент Владимир Зеленский и его главный политический оппонент – народный депутат и глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Семь лет назад сенсации не было…

На днях скандально известный пропагандист Юрий Бутусов вновь подтвердил свою репутацию «сливного бачка» для своих компетентных старших товарищей, обнародовав запись, где разговор якобы ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента Путина Вячеславом Сурковым от 2014 года. Речь, напомню, в том разговоре шла о подготовке обмена пленными «всех на всех» и об условиях поставок в Украину угля с неподконтрольных территорий, а также российской электроэнергии. Сенсацией, честно говоря, этот разговор стал лишь для зелеботов, с придыханием разгонявших по соцсетям месседж «вскрылась страшная правда!»
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016