Европейские СМИ: Зеленский ввел санкции против Медведчука под давлением администрации США

Политические аналитики уверены, что карательные меры Владимира Зеленского, направленные против лидера оппозиции, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также громкий арест банкиров могут быть вызваны в большей степени желанием Президента поддержать свой упавший рейтинг и набрать очки с помощью новой администрации США. Об этом пишет европейская редакция «Радио Свобода» Radio Free Europe.
«Все это произошло так внезапно, без предварительного уведомления, что возникают вопросы о том, что послужило толчком к действиям и почему именно сейчас», — цитирует издание президента Американо-украинского делового совета Моргана Уильямса.
Тут же отмечается, что отношения Киева с администрацией Трампа были сильно натянутыми. И вдруг неожиданный поворот Зеленского в сторону США.
«Действия Зеленского, направленные против Медведчука, происходят в то время, когда Президент может почувствовать смесь поощрения и давления со стороны Соединенных Штатов», — говорится в статье и уточняется, что Зеленский мало что мог бы показать новой администрации США на следующий день после вступления Байдена в должность.
По мнению автора статьи, снижение рейтинга Зеленского совпало с его отступлением от политических и экономических изменений в прошлом году, и обуздание Медведчука — один из способов потенциально повысить популярность Президента.
«Я думаю, что ему нужно заново внушить украинскому населению, что он выполняет повестку дня, которую проводил два года назад», — цитирует Radio Free Europe Стивена Пайфера, который был послом США в Украине с января 1998 года по октябрь 2000 года.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.
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