45 стран потребовали от России освободить Навального

Польша представила Совету ООН по правам человека в Женеве заявление 45 стран с призывом к России освободить оппозиционера Алексея Навального. В основном это европейские страны, а также США, Австралия, Канада и Япония, передает Reuters. Они считают действия против оппозиционера политически мотивированными.
"Мы призываем РФ к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального и всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу мнений и их выражения, а также свободу религии и убеждений«,— говорится в заявлении. В нем также выражается обеспокоенность большим числом арестов протестующих, которые выражали поддержку Алексею Навальному.
Постпред Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт назвал позорной ситуацию с заключением оппозиционера в тюрьму после предполагаемого отравления и отказа властей расследовать его.
2 февраля суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер проведет в колонии 2,5 года.
2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения подпали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании.
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