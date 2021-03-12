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Власти нечего противопоставить Медведчуку в плане политической конкуренции, поэтому в ход идут репрессии и давление на политика, – Кутуев

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Власти нечего противопоставить Медведчуку в плане политической конкуренции, поэтому в ход идут репрессии и давление на политика, – Кутуев

Тот факт, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук по первому приглашению пришел в Службу безопасности Украины и ответил на все интересующие СБУ вопросы, говорит о том, что ему скрывать нечего. Это же является и подтверждением тому, что власти нечего предъявить политику и все ее действия являются не чем иным, как попыткой давления на оппозицию и ее лидера. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил социолог Павел Кутуев.

Он отметил, что, в отличие от Медведчука, лидер другой партии Петр Порошенко, считающий себя оппозиционером, регулярно игнорирует приглашения правоохранителей и устраивает из подобных ситуаций эмоциональное шоу.

«...Медведчук, как ответственный, законопослушный политик, спокойно пошел и провел беседу с правоохранителями, в противовес предыдущему президенту Порошенко, этот все игнорирует систематически и переводит на личности, в такую эмоциональную сферу. Так вот поведение Медведчука показывает, что ему нечего скрывать», — подчеркнул эксперт и добавил, что, судя по всему, государству в лице правоохранительных органов нечего предъявить Виктору Медведчуку.

«И это опять-таки попытка давления на оппозицию, на оппозиционного политика Медведчука, который постоянно стабильно набирает очки, растет в рейтинге. Противопоставить на уровне политической, демократической конкуренции нечего, и поэтому стараются отвлечь политика от конструктивной деятельности, вывести из равновесия и общество отвлечь от анализа того, кто что предлагает», — сказал Павел Кутуев.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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Пятница, 12 марта 2021
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