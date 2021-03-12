Войти
Зеленский поговорил с Нетаньяху про «зеленые паспорта» для путешествий
официально
Зеленский поговорил с Нетаньяху про «зеленые паспорта» для путешествий
Байден подписал пакет мер по поддержке экономики в размере $1,9 трлн
решение
Байден подписал пакет мер по поддержке экономики в размере $1,9 трлн

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

«Украина дает сдачи»: Зеленский записал видеообращение с угрозами олигархам

360

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние решения СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина «дает сдачи».

Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Не секрет, что последние решение СНБО вызвало резонанс. Одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилию и свой бизнес... Вкратце, я описал бы этот процесс тремя словами — «Украина дает сдачи», — сказал Зеленский.

Президент анонсировал проведение расследования законности приватизации стратегических предприятий и недр в стране отдельными лицами.

«Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности Мотор Сич, а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это случилось? Опять же — риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

«Граждане должны знать: каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы. Тем, кто сделал это законно — бояться нечего. И для того, чтобы установить это — будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу. Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными — как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел», — добавил глава украинского государства.

Он также заявил, что Украина поддерживает введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского.

«О санкциях США в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, мы четко видим разницу между понятиями „большой бизнес“ и „олигархический класс“. А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Читайте также: Состояние Ахметова снизилось относительно домайданного уровня в два раза

«Украина способна себя защитить и восставить справедливость. А кто сомневается в этом — до следующих заседаний Совета безопасности и обороны Украины!», — заявил он.

Игорь Коломойский, Мотор Сич, национализация, олигархи, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем для Украины может быть опасным «монетарное смягчение»

В сообществе «Смягчай и будет всем счастье» есть особо опасная группировка, работающая под девизом «Печатай с ними! Печатай, как они! Печатай лучше/больше них». Эмиссия им представляется сейчас полезным инструментом стимулирования роста экономики. Объясню – почему в развивающихся странах (включая Украину) опасны меры нетрадиционной монетарной политики (а-ля QE), применяемые Центробанками ведущих стран мира.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Как выглядит февральский топ-10 украинских политиков по версии СМИ

Политические баталии серьезно повлияли на рейтинги цитируемости украинских политиков в СМИ. Новые тенденции отражает рейтинг медиа-популярности украинских политиков за февраль 2021 года, подготовленный одной из киевских пиар-компаний. Интересно, что лидируют в рейтинге президент Владимир Зеленский и его главный политический оппонент – народный депутат и глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Семь лет назад сенсации не было…

На днях скандально известный пропагандист Юрий Бутусов вновь подтвердил свою репутацию «сливного бачка» для своих компетентных старших товарищей, обнародовав запись, где разговор якобы ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента Путина Вячеславом Сурковым от 2014 года. Речь, напомню, в том разговоре шла о подготовке обмена пленными «всех на всех» и об условиях поставок в Украину угля с неподконтрольных территорий, а также российской электроэнергии. Сенсацией, честно говоря, этот разговор стал лишь для зелеботов, с придыханием разгонявших по соцсетям месседж «вскрылась страшная правда!»
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016