«Украина дает сдачи»: Зеленский записал видеообращение с угрозами олигархам

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние решения СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина «дает сдачи».

Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Не секрет, что последние решение СНБО вызвало резонанс. Одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилию и свой бизнес... Вкратце, я описал бы этот процесс тремя словами — «Украина дает сдачи», — сказал Зеленский.

Президент анонсировал проведение расследования законности приватизации стратегических предприятий и недр в стране отдельными лицами.

«Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности Мотор Сич, а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это случилось? Опять же — риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

«Граждане должны знать: каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы. Тем, кто сделал это законно — бояться нечего. И для того, чтобы установить это — будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу. Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными — как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел», — добавил глава украинского государства.

Он также заявил, что Украина поддерживает введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского.

«О санкциях США в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, мы четко видим разницу между понятиями „большой бизнес“ и „олигархический класс“. А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

«Украина способна себя защитить и восставить справедливость. А кто сомневается в этом — до следующих заседаний Совета безопасности и обороны Украины!», — заявил он.