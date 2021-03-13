Украинские спецслужбы не имели права разглашать информацию о допросе Медведчука, – пакистанские СМИ

Украинская политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что допрос председателя Политсовета партии, народного депутата Украины Виктора Медведчука в Службе безопасности Украины — это продолжение «политически мотивированных репрессий» против политика со стороны властей. Об этом свидетельствует намеренное распространение сотрудниками спецслужбы информации, которая является тайной следствия, пишет популярное пакистанское интернет-издание Urdu Point.

Как отмечает ведущий пакистанский веб-портал, в СБУ подтвердили, что беседа с Медведчуком касалась записи якобы разговора политика с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым, что, по сути, является тайной следствия.

«Просочившаяся информация о визите Медведчука в СБУ свидетельствует о стремлении представителей власти Зеленского, не имеющего законных оснований преследовать Виктора Медведчука и его семью, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой он сводит всю политическую жизнь Украины. Подобные действия властей по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования абсолютно однозначно следует расценивать как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком», — цитирует Urdu Point заявление ОПЗЖ.

Также в статье уточняется, что в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что подобные действия украинской власти объясняются последовательной и конструктивной критикой ее действий со стороны Медведчука.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-нибудь доказательства предъявляемых ему обвинений, то их бы уже давно обнародовали.

«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», — подчеркнул Медведчук.