Романченко: У Зеленского в очередной раз подтвердили, что он ведет войну лично с Медведчуком

Своими действиями и заявлениями украинская власть регулярно дает понять, что борьба с олигархами, о которой было громко заявлено, сводится к сведению личных счетов Владимира Зеленского с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народным депутатом Украины Виктором Медведчуком. В частности, недавно это подтвердила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политический эксперт Виталий Романченко.

Как он отметил, в своем интервью Мендель сказала, что украинская власть нанесла существенные удары по трем олигархам: Виктору Медведчуку, Дмитрию Фирташу и Игорю Коломойскому.

«Если сделать анализ, то по Коломойскому, если и наносила удар, то не украинская власть, а американцы. Украинская власть пока еще ничего не сделала. По еще одному мы вообще не видели никаких ударов. Остается только один Медведчук. Все сводится только к тому, что все это идет в контексте противостояния, политического противостояния двух политических фигур — Президента Украины и лидера оппозиции господина Медведчука», — сказал эксперт.

И, по его мнению, Медведчук в этом противостоянии уже выходит победителем, невзирая на все репрессии и санкции со стороны власти.

«При этом стоит отметить, что господин Медведчук это противостояние выиграл... в цивилизованном поле. Его рейтинг растет, он в топе, его политическая сила сегодня имеет самый высокий рейтинг среди всех политических сил. А Президент проиграл. Его политическая сила потеряла рейтинг, и, что самое главное, он вышел за пределы правового поля, чтобы сводить счеты с господином Медведчуком», — подчеркнул Виталий Романченко.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.