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ФГИ занимается возвратом Азовского судоремонтного завода на баланс государства

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ФГИ занимается возвратом Азовского судоремонтного завода на баланс государства

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины проводит процесс возврата целостного имущественного комплекса (ЦИК) Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) с ООО «СРЗ» на баланс одноименного государственного предприятия (ГП «АСРЗ», Мариуполь Донецкой обл.).

Согласно пресс-релизу АСРЗ, 26 февраля 2021 года состоялась первая встреча представителей ООО «СРЗ» с руководством ФГИ относительно приема-передачи ЦИК АСРЗ на баланс ГП «АСРЗ».

При этом уточняется, что целью встречи являлось недопущение прекращения производственной деятельности и массового увольнения работников. В присутствии представителей ГП «АСРЗ», профкома ООО «СРЗ» и Службы безопасности Украины был согласован ряд решений.

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Так, планировалось до 9 марта ГП «АСРЗ» принять по акту приема-передачи гидротехнические сооружения (причалы) как неотъемлемую часть ЦИК, состоявшую на балансе ООО «СРЗ». До 15 марта руководителю ГП «АСРЗ» (после подписания акта приема-передачи) принять меры по оформлению разрешения на использование гидротехнических сооружений.

Также до 15 марта необходимо комиссионно подписать акт приема-передачи ЦИК ГП «АСРЗ», а руководителю ГП «АСРЗ» обеспечить подготовку и представление на утверждение в ФГИ финансового плана предприятия на 2021 год (с учетом списания непригодного к использованию имущества и направления полученных от списания средств на проведение независимой оценки имущества ЦИК, его юридического, технического и финансового аудита), а также обеспечить принятие имущества на баланс ГП «АСРЗ» по рыночной стоимости.

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Кроме того, руководителю ГП «АСРЗ» обеспечить максимальное содействие ФГИ и уполномоченным лицам в проведении независимой оценки имущества ЦИК и ее рецензирование Фондом в установленном порядке. До 15 марта ФГИ разработать пошаговый план приватизации имущества ЦИК с четкими этапами работ и мероприятий, сроками их реализации, определением ответственных лиц и необходимых документов.

В пресс-релизе отмечается, что в период с 8 по 11 марта 2021 года на ООО «СРЗ» проведено два заседания комиссии по приему-передаче гидротехнических сооружений (причалов), являющихся неотъемлемой частью ЦИК «АСРЗ». По результатам работы комиссии, 11 марта 2021 года руководителями ООО «СРЗ» и ГП «АСРЗ» подписан Акт приема-передачи № 2 госимущества (гидротехнических сооружений) из состава ЦИК «АСРЗ».

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Глава комиссии — директор ГП «АСРЗ» передал представителю РО ФГИ по Харьковской, Донецкой и Луганской областях Акты приема-передачи № 2 госимущества из состава ЦИК «АСРЗ» вместе с материалами работы комиссии для согласования начальником РО ФГИ.

«На сегодня руководством ГП «АСРЗ» начаты мероприятия по проведению независимой оценки передаваемого имущества ЦИК «АСРЗ». На 15 марта созвано очередное заседание комиссии для дальнейшей передачи имущества на баланс ГП «АСРЗ», — констатируется в пресс-релизе, распространенном 12 марта.

В свою очередь, ООО «СРЗ» подписан договор с международной компанией «Бюро Веритас» о намерении сотрудничества в рамках технического обследования и определения технического состояния ЦИК «АСРЗ», для экспертного сопровождения процесса передачи имущества на баланс ГП «АСРЗ».

Ранее газета «Приазовский Рабочий» сообщала, что Судоремонтный завод простаивает — с 1 февраля 2021 года корабли перестали пришвартовываться к причалам АСРЗ. Сотрудники — более 500 человек — остались без работы: с 23 февраля все сотрудники перешли в простой и получают две трети заработной платы. На рабочих местах остаются только те, кто поддерживает критическую инфраструктуру.

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Издание приводит слова исполнительного директора ООО "Управляющая компания ’’Мариупольский инвестиционная группа ’’ Олега Иванюшенко, что предприятие парализовало распоряжение капитана Мариупольского морского порта «О запрете швартовки судов к гидротехническим сооружениям акватории ООО ’’АСРЗ’’, который обосновал свое решение истечением срока действия разрешительных документов Регистра судоходства Украины. Правомерность такого решения предприятие собиралось обжаловать в суде.

При этом уточнялось, что новые документы руководство не может получить из-за того, что срок пользования ЦИК, который ООО «СРЗ» арендовало у государства, закончился в 2016 году. В настоящее время идет процесс передачи имущества государству. Чтобы в переходный период не допустить остановки предприятия, его руководство обратилось в Кабинет министров, ФГИ, Мининфраструктуры, Администрацию морских портов Украины.

Азовский судоремонтный завод является крупнейшим в акватории Азовского моря судоремонтным предприятием со специализацией в судоремонте, машиностроении, судостроении и перевалке. Завод осуществляет строительство, ремонт судов, а также занимается перевалкой грузов на собственных причалах.

В 2003 году ФГИ передал ЦИК ГП «АСРЗ» в аренду ООО «СРЗ». С 2010 года предприятие находилось под управлением ООО «Управляющая компания «Мариупольская инвестиционная группа».

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 13 марта 2021 года 100%-ным собственником ООО «СРЗ» является компания Mariupol Investments Limited (Кипр), бенефициаром является физлицо Светлана Савчук (Монако).

Уставный капитал ООО «СРЗ» — 136,5 млн грн.

приватизация, ФГИ, Азовский судоремонтный завод
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