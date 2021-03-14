Зеленский расправляется с Медведчуком по приказу администрации Байдена, – Financial Times

За пару лет на посту Президента Украины Владимир Зеленский почти полностью растерял свой некогда высокий рейтинг, а также не сумел в необходимой мере добиться поддержки со стороны Запада. Поэтому сейчас, чтобы получить расположение нового главы Белого дома, Президенту пришлось поменять свой курс и приступить к активному выполнению одного из основных требований США — убрать с политической арены тех, кто активно выступает против западного влияния в Украине, а именно с оппозицией и ее лидером председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом говорится в американской газете Financial Times.
«Хотя Зеленский с огромным успехом выиграл выборы, пообещав „сломать систему“, он так и не смог заручиться критически важной многомиллиардной поддержкой со стороны МВФ, США и ЕС», — пишет американское издание.
Также уточняется, что Президент Украины решил завоевать расположение Джо Байдена, объявив войну оппозиции и лично Медведчуку. В угоду новой администрации США украинский глава государства пытается расправиться с политиком и его окружением с помощью санкций и репрессий.
«Эти шаги свидетельствуют о стремлении Зеленского завоевать расположение администрации Байдена в США, которая призвала Украину расправиться с могущественными силами, которые имеют большой вес в стране», — идет речь в статье.
Кроме того, американский ресурс сообщает, что по информации человека, близкого к Офису Зеленского, Президент Украины «намерен привлечь к ответственности правоохранительные органы» за отсутствие «давно назревших» обвинительных заключений.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.
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