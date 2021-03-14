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Гаврилова: Закрыв «каналы Медведчука» власть дискредитировала сама себя

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Гаврилова: Закрыв «каналы Медведчука» власть дискредитировала сама себя

Закрыв телеканалы, аффилированные с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, действующая власть пыталась дискредитировать оппозицию, однако сама себе навредила.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявила политический обозреватель Ирина Гаврилова.

«Почему были закрыты телеканалы, начались репрессии против Козака, Медведчука и его соратников? Потому что они предложили реальное исполнение тех предвыборных обещаний, о которых говорил Зеленский — это решение вопросов по Донбассу, восстановление мира, была предложена чёткая стратегия понижения тарифов, стратегия конца эпохи бедности, которую нам обещали, а также другие вопросы, связанные с улучшением жизни людей и повышением уровня экономики», — объяснила эксперт.

По сути, продолжила Ирина Гаврилова, Виктор Медведчук выступал как альтернатива Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Когда есть более эффективный менеджер, на которого равняются люди, то понятно, что это опасно. Медведчук несколько раз тыкал носом Зеленскому, он писал обращения, письма, в которых не просил должность за помощь, а наоборот, у него есть государственный и политический опыт, ведь он был вице-спикером Рады», — отметила политический обозреватель.

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Также Гаврилова убеждена в том, что оппозиция в Украине не собирается ни с кем договариваться.

«Вспомним, как Виктор Медведчук посетил СБУ, когда его вызвали на допрос. Он не скрывался, не бегал, не придумывал, что ему в Париж надо по делу срочно, как это делал Порошенко. Человек спокойно пришел и ответил на вопросы. Это уже есть победа, потому что ему никакого подозрения не вручили. Это означает, что к нему нет никаких претензий. И оппоненты власти получили прекрасный козырь», — объяснила аналитик.

Поэтому, подытожила Ирина Гаврилова, на этом фоне рейтинги председателя Политсовета ОПЗЖ будут повышаться.

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