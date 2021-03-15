За сутки в Украине привили чуть более 2 тысяч человек

В Украине продолжили падать темпы вакцинации против коронавируса. За воскресенье, 14 марта, сделали 2018 прививок.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Так, с начала кампании вакцинации было сделано 53 155 прививок против COVID-19 — все первая доза.
Больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области — 260 прививок. В целом в регионах было сделано столько прививок:
Винницкая область — 10 прививок;
Волынская область — 90 прививок;
Днепропетровская область — 170 прививок;
Донецкая область — 260 прививок;
Житомирская область — 70 прививок;
Закарпатская область — 30 прививок;
Ивано-Франковская область — 18 прививок;
Киевская область — 230 прививок;
Кировоградская область — 30 прививок;
Луганская область — 170 прививок;
Львовская область — 50 прививок;
Николаевская область — 80 прививок;
Одесская область — 160 прививок;
Полтавская область — 80 прививок;
Сумская область — 50 прививок;
Тернопольская область — 100 прививок;
Харьковская область — 60 прививок;
Херсонская область — 100 прививок;
Хмельницкая область — 60 прививок;
Черновицкая область −120 прививок;
Черниговская область — 80 прививок.
За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (5044), меньше всего — в Черниговской области (1006).
Отметим, темпы вакцинации стабильно падают в период выходных дней. В пятницу было сделано более 9 тысяч прививок, тогда как в субботу — 3,5 тысячи.
За вчера в Украине подтвердили 6 792 новых случая COVID, почти 2,5 тысячи человек госпитализировали.
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