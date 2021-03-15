За сутки в Украине привили чуть более 2 тысяч человек

В Украине продолжили падать темпы вакцинации против коронавируса. За воскресенье, 14 марта, сделали 2018 прививок.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, с начала кампании вакцинации было сделано 53 155 прививок против COVID-19 — все первая доза.

Больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области — 260 прививок. В целом в регионах было сделано столько прививок:

Винницкая область — 10 прививок;

Волынская область — 90 прививок;

Днепропетровская область — 170 прививок;

Донецкая область — 260 прививок;

Житомирская область — 70 прививок;

Закарпатская область — 30 прививок;

Ивано-Франковская область — 18 прививок;

Киевская область — 230 прививок;

Кировоградская область — 30 прививок;

Луганская область — 170 прививок;

Львовская область — 50 прививок;

Николаевская область — 80 прививок;

Одесская область — 160 прививок;

Полтавская область — 80 прививок;

Сумская область — 50 прививок;

Тернопольская область — 100 прививок;

Харьковская область — 60 прививок;

Херсонская область — 100 прививок;

Хмельницкая область — 60 прививок;

Черновицкая область −120 прививок;

Черниговская область — 80 прививок.

За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (5044), меньше всего — в Черниговской области (1006).

Отметим, темпы вакцинации стабильно падают в период выходных дней. В пятницу было сделано более 9 тысяч прививок, тогда как в субботу — 3,5 тысячи.

За вчера в Украине подтвердили 6 792 новых случая COVID, почти 2,5 тысячи человек госпитализировали.