Войти
Шмыгаль анонсировал строительство в Украине первого автобана
инфраструктура
Шмыгаль анонсировал строительство в Украине первого автобана
Зеленский поговорил с Нетаньяху про «зеленые паспорта» для путешествий
официально
Зеленский поговорил с Нетаньяху про «зеленые паспорта» для путешествий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

За сутки в Украине привили чуть более 2 тысяч человек

254
За сутки в Украине привили чуть более 2 тысяч человек

В Украине продолжили падать темпы вакцинации против коронавируса. За воскресенье, 14 марта, сделали 2018 прививок.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, с начала кампании вакцинации было сделано 53 155 прививок против COVID-19 — все первая доза.

Больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области — 260 прививок. В целом в регионах было сделано столько прививок:

Винницкая область — 10 прививок;
Волынская область — 90 прививок;
Днепропетровская область — 170 прививок;
Донецкая область — 260 прививок;
Житомирская область — 70 прививок;
Закарпатская область — 30 прививок;
Ивано-Франковская область — 18 прививок;
Киевская область — 230 прививок;
Кировоградская область — 30 прививок;
Луганская область — 170 прививок;
Львовская область — 50 прививок;
Николаевская область — 80 прививок;
Одесская область — 160 прививок;
Полтавская область — 80 прививок;
Сумская область — 50 прививок;
Тернопольская область — 100 прививок;
Харьковская область — 60 прививок;
Херсонская область — 100 прививок;
Хмельницкая область — 60 прививок;
Черновицкая область −120 прививок;
Черниговская область — 80 прививок.

За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (5044), меньше всего — в Черниговской области (1006).

Читайте также: Нидерланды тоже приостановили использование вакцины от AstraZeneca

Отметим, темпы вакцинации стабильно падают в период выходных дней. В пятницу было сделано более 9 тысяч прививок, тогда как в субботу — 3,5 тысячи.

За вчера в Украине подтвердили 6 792 новых случая COVID, почти 2,5 тысячи человек госпитализировали.

вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 марта 2021
Воскресенье, 14 марта 2021
Суббота, 13 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем для Украины может быть опасным «монетарное смягчение»

В сообществе «Смягчай и будет всем счастье» есть особо опасная группировка, работающая под девизом «Печатай с ними! Печатай, как они! Печатай лучше/больше них». Эмиссия им представляется сейчас полезным инструментом стимулирования роста экономики. Объясню – почему в развивающихся странах (включая Украину) опасны меры нетрадиционной монетарной политики (а-ля QE), применяемые Центробанками ведущих стран мира.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016