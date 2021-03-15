СМИ узнали про занижение в США смертности от COVID-19

В ряде штатов США в ходе пересчета стало известно о большем количестве смертей от коронавируса, которые ранее не были зарегистрированы из-за особенностей ведения статистики, сообщает издание Wall Street Journal.
Так в штате Огайо за февраль было выявлено еще 4000 смертельных случаев, а в Индиане — 1500. Пересчет был также произведет в Виргинии, Миннесоте, Род-Айленде.
Занижение показателей издание связывает с принципом работы системы, которую штаты используют для обнародования статистики. Система работает в режиме реального времени и не учитывает смерти от коронавируса, о которых становится известно позже в ходе медицинского освидетельствования. В режиме реального времени, например, функционирует трекер от университета Джона Хопкинса, пишет издание.
По последним данным университета Хопкинса в США было всего выявлено 29 438 775 случаев заболевания, скончались 534 888 пациентов с выявленным коронавирусом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016