СМИ узнали про занижение в США смертности от COVID-19

В ряде штатов США в ходе пересчета стало известно о большем количестве смертей от коронавируса, которые ранее не были зарегистрированы из-за особенностей ведения статистики, сообщает издание Wall Street Journal.

Так в штате Огайо за февраль было выявлено еще 4000 смертельных случаев, а в Индиане — 1500. Пересчет был также произведет в Виргинии, Миннесоте, Род-Айленде.

Занижение показателей издание связывает с принципом работы системы, которую штаты используют для обнародования статистики. Система работает в режиме реального времени и не учитывает смерти от коронавируса, о которых становится известно позже в ходе медицинского освидетельствования. В режиме реального времени, например, функционирует трекер от университета Джона Хопкинса, пишет издание.

По последним данным университета Хопкинса в США было всего выявлено 29 438 775 случаев заболевания, скончались 534 888 пациентов с выявленным коронавирусом.