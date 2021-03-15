Войти
Шмыгаль анонсировал строительство в Украине первого автобана
инфраструктура
Шмыгаль анонсировал строительство в Украине первого автобана
Зеленский поговорил с Нетаньяху про «зеленые паспорта» для путешествий
официально
Зеленский поговорил с Нетаньяху про «зеленые паспорта» для путешествий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Мы живем в стране, где закон не соблюдается, поэтому власть на свое усмотрение выбирает на кого накладывать санкции, а на кого нет, – Броницкая

517
Мы живем в стране, где закон не соблюдается, поэтому власть на свое усмотрение выбирает на кого накладывать санкции, а на кого нет, – Броницкая

Очередное громкое заявление СНБО по поводу Харьковских соглашений и привлечения к ответственности депутатов, которые их подписали — это попытка власти переключить внимание «зрителей», которые с нетерпением ожидают от Зеленского санкций против Игоря Коломойского и медиахолдинга «1+1». Как это было в случае с лишением лицензии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также санкциями против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказала политолог Елена Броницкая.

«Мы живем в стране, где отсутствует закон. Чтобы не поднимать вопрос санкций относительно Коломойского, решили поднять вопрос десятилетней давности», — отметила Броницкая, уточнив, что о Харьковских соглашениях вспомнили специально, чтобы затянуть время. — Для того чтобы мы с вами не поднимали эти вопросы, мы начинаем обсуждать 236 депутатов, мы начинаем обсуждать санкции против Медведчука, Марченко и против телеканалов«.

Также эксперт добавила, что санкции в отношении Виктора Медведчука — это следствие падения рейтинга власти Зеленского.

«Начали разрабатывать санкции против Виктора Медведчука, против Оксаны Марченко, против телеканалов „112 Украина“, NewsOne и ZIK, где говорят правду, соответственно, власти это не нравится. Мы потеряли с ними два года. Доверие было колоссально большое, сейчас оно упало», — сказала политолог.

По мнению Броницкой, падение популярности Президента и его политсила произошло, в том числе и из-за отказа правительства от производства в Украине вакцины «Спутник V», о котором договорился Виктор Медведчук.

Читайте также: Reuters сообщил о намерении ЕС начать переговоры о закупках «Спутника V»

«Была возможность передать формулу для харьковского завода („Биолек“. — Ред.), была договоренность с центром „Гамалеи“ — пожалуйста. Нет, мы этого не хотим. Хотя на „Спутник V“ никаких нареканий совершенно нет, это единственная вакцина, которая прошла все пути, которой можно поддержать здоровье наших граждан. И если бы она изготовлялась на нашем заводе, она была бы уже украинской вакциной по российской лицензии. Мы могли на март изготовить 700 тысяч вакцин, и 367 тысяч человек в средине марта можно было бы уже вакцинировать», — подчеркнула Елена Броницкая.

Ранее народной депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не беспокоится о своих возможных финансовых потерях из-за санкций. Парламентарий куда больше озабочен судьбой страны и захлестнувшим Украину беспределом действующей властной команды.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 марта 2021
Воскресенье, 14 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем для Украины может быть опасным «монетарное смягчение»

В сообществе «Смягчай и будет всем счастье» есть особо опасная группировка, работающая под девизом «Печатай с ними! Печатай, как они! Печатай лучше/больше них». Эмиссия им представляется сейчас полезным инструментом стимулирования роста экономики. Объясню – почему в развивающихся странах (включая Украину) опасны меры нетрадиционной монетарной политики (а-ля QE), применяемые Центробанками ведущих стран мира.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016