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The National Interest: Украине следует согласиться на вакцину «Спутник V», о которой договорился Медведчук

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The National Interest: Украине следует согласиться на вакцину «Спутник V», о которой договорился Медведчук

Удержать стремительное распространение коронавируса в Украине действующей власти нечем, так как единственной доступной вакциной (Сovishield индийского производства. — Ред.) население прививаться не желает, а поставки западных препаратов откладываются. Об этом пишет влиятельное американское издание The National Interest, подчеркивая, что Киеву нужно согласиться на покупку российского «Спутника V» ради спасения людей.

«Украине всё равно следует согласиться на „Спутник V“. Результаты клинических испытаний третьей фазы уже опубликованы в рецензируемом научном журнале, и они вполне достоверны. „Спутник V“ действительно спасает жизни. Для Украины, как для одной из самых бедных европейских стран, чья постсоветская система здравоохранения плохо подготовлена к разрушительному воздействию коронавируса, новость о „пулемётной“ эффективности „Спутника V“ должна быть новостью, вызывающей искреннюю радость. Хотя Украина заключила сделки с несколькими поставщиками вакцин, включая китайскую компанию Sinovac Biotech и инициативу COVAX, количество закупленных доз на десятки миллионов меньше, чем нужно стране», — идет речь в материале The National Interest.

В статье автор ссылается на заявление партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» относительно причин срыва вакцинации в Украине.

«Власть не только проспала начало эпидемии, но и фактически сорвала вакцинацию на Украине. Целый год мы слышали заверения в том, что наша страна одной из первых получит вакцину. Но из-за коррупции, политиканства и безответственности чиновников Украина так и не получила достаточных объёмов эффективных вакцин, пользующихся доверием. Из-за бессистемных и неграмотных решений правительства карантин ударил по национальной экономике и благосостоянию граждан», — приводит цитату из заявления ОПЗЖ журналист.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя обещание лидеров двадцати наиболее экономически развитых стран обеспечить справедливое распределение вакцин, тестов и лекарств от COVID-19 по всему миру, заявил, что украинская власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, но и о серьезном толчке для развития и восстановления экономики.

«Каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса в Украине — на совести Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и их подельников», — сказано в заявлении, распространенном партией «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Виктор Медведчук, Спутник V
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