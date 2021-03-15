Зеленский заявил о необходимости делать две прививки против коронавируса

Необходимость повторного вакцинирования от COVID-19 отметил президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нужно объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет», — подчеркнул Зеленский.

В рамках совещания в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаях. Тяжелых случаев не зафиксировано.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. По его словам, если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас — почти половина: 2212 из 4 694.Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 — наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

«Это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации с введением „красного“ уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных — 17 994. Больше всего их в Киеве — 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области. Всего в Украине в настоящее время 213 000 активных больных», — сказал глава правительства.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов.

В селекторном совещании приняли участие представители правительства и правоохранительных органов.