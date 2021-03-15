В разговоре с польским журналистом Данилов забыл из-за чего ввели санкции против Медведчука и закрыли телеканалы

Говоря о причинах введения Украиной санкций против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также о причинах закрытия оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов забыл об официальной версии Киева и признал, что данные действия — часть политического противостояния. Интервью с Даниловым опубликовало популярное польское издание Dziennik Gazeta Prawna.
После вопроса о закрытии трех оппозиционных телеканалов секретарь СНБО начал говорить о пропаганде и о том, что контент, транслировавшийся этими медиа, нес прямую угрозу национальной безопасности Украины. И только после прямого напоминания журналиста Данилов вспомнил, что официальная версия Киева — финансирование СМИ с территории непризнанных республик.
«То есть телеканалы были закрыты из-за информационной политики, а не — как вы сообщали ранее — из-за того, что они финансировались за счет торговли углем на оккупированном Донбассе?» — удивился журналист.
Далее секретарь СНБО не смог прямо ответить ни на один вопрос, касающийся подтверждения выдвинутых украинской властью обвинений в адрес оппозиционных депутатов и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Данилов решил ограничиться общими фразами с неким загадочным флером, совершенно неуместным для официального представителя государства.
«Я не могу вдаваться во все подробности, но когда они выйдут наружу, они будут шоком», или «есть много имен, которые пересекаются в разных местах», а также «ничего нельзя скрыть в современном мире. Рано или поздно все станет ясно», — отвечал секретарь СНБО на совершенно конкретно поставленные вопросы.
А в заключение интервью господин Данилов назвал Донбасс, где проживают тысячи украинцев, — концлагерем.
Ранее народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не беспокоится о своих возможных финансовых потерях из-за санкций. Парламентарий куда больше озабочен судьбой страны и захлестнувшим Украину беспределом действующей властной команды.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016