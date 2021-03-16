Впервые в истории США министром стала коренная американка

Новым главой МВД США в администрации президента Джо Байдена стала Дебора Холэнд. Сенат конгресса утвердил ее кандидатуру. Теперь Холэнд — первая в истории коренная американка в кабинете министров Соединенных Штатов, сообщает газета The New York Times.
За утверждение Холэнд министром внутренних дел проголосовал 51 сенатор (только четверо из них — республиканцы), 40 — против.
60-летняя Дебора Холэнд, представительница народа пуэбло, является членом палаты представителей США от штата Нью-Мексико, в 2018 году она стала одной из двух первых женщин-индейцев, избранных в нижнюю палату конгресса, отмечает издание.
На новом посту Холэнд будет заниматься вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, защиты 1,9 млн коренных жителей США и исчезающих видов.
В ходе президентских выборов в США в ноябре прошлого года президентом был избран Байден, а вице-президентом стала 56-летняя Камала Харрис — первая женщина (и первая темнокожая) на этом посту. Пентагон впервые возглавил афроамериканец Ллойд Остин.
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