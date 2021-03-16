Цена биткоина упала за сутки почти на 10%

Цена биткойна на торгах снизилась до $54,1 тыс., свидетельствуют данные сервиса CoinDesk на утро по Киеву. За 24 часа биткоин подешевел на 9,83%.

Капитализация биткоина оценивается в $1 трлн 008 млрд, указано на сервисе CoinMarketCap, рассчитывающем среднюю цену криптовалюты на биржах.

Биткоин теряет в цене спустя несколько дней роста в марте. 13 марта цена преодолела психологическую отметку $60 тыс. и обновила исторический рекорд. Позднее биткоин подорожал до наивысшего в истории значения — $61,5 тыс.