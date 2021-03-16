В Украине за сутки вакцинировали почти 9 тысяч человек

В течение понедельника, 15 марта, против COVID-19 было привито 8 928 человек. С начала прививочной кампании прививки получили 62 083 человека, из них 1 дозу — 62 083 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины во вторник, 16 марта.
Отмечается, что наибольшее количество привитых зафиксировано в Полтавской области (690 прививок).
За весь же период прививочной кампании наибольшее количество прививок получили жители Донецкой области (5 644 прививки), наименьшую — Черниговской области (1 226 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 440 прививок;
Волынская область — 270 прививок;
Днепропетровская область — 490 прививок;
Донецкая область — 600 прививок;
Житомирская область — 130 прививок;
Закарпатская область — 190 прививок;
Запорожская область — 240 прививок;
Ивано-Франковская область — 490 прививок;
Киевская область — 600 прививок;
Кировоградская область — 180 прививок;
Луганская область — 220 прививок;
Львовская область — 349 прививок;
г. Киев — 560 прививок;
Николаевская область — 240 прививок;
Одесская область — 270 прививок;
Полтавская область — 690 прививок;
Ровенская область — 300 прививок;
Сумская область — 280 прививок;
Тернопольская область — 590 прививок;
Харьковская область — 259 прививок;
Херсонская область — 360 прививок;
Хмельницкая область — 410 прививок;
Черновицкая область — 370 прививок;
Черниговская область — 220 прививок;
Черкасская область — 180 прививок.
Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля. 9 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации от коронавируса в стране идет не по плану.
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