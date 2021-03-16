В Украине за сутки вакцинировали почти 9 тысяч человек

В течение понедельника, 15 марта, против COVID-19 было привито 8 928 человек. С начала прививочной кампании прививки получили 62 083 человека, из них 1 дозу — 62 083 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины во вторник, 16 марта.

Отмечается, что наибольшее количество привитых зафиксировано в Полтавской области (690 прививок).

За весь же период прививочной кампании наибольшее количество прививок получили жители Донецкой области (5 644 прививки), наименьшую — Черниговской области (1 226 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 440 прививок;

Волынская область — 270 прививок;

Днепропетровская область — 490 прививок;

Донецкая область — 600 прививок;

Житомирская область — 130 прививок;

Закарпатская область — 190 прививок;

Запорожская область — 240 прививок;

Ивано-Франковская область — 490 прививок;

Киевская область — 600 прививок;

Кировоградская область — 180 прививок;

Луганская область — 220 прививок;

Львовская область — 349 прививок;

г. Киев — 560 прививок;

Николаевская область — 240 прививок;

Одесская область — 270 прививок;

Полтавская область — 690 прививок;

Ровенская область — 300 прививок;

Сумская область — 280 прививок;

Тернопольская область — 590 прививок;

Харьковская область — 259 прививок;

Херсонская область — 360 прививок;

Хмельницкая область — 410 прививок;

Черновицкая область — 370 прививок;

Черниговская область — 220 прививок;

Черкасская область — 180 прививок.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля. 9 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации от коронавируса в стране идет не по плану.