Войти
В США готовят масштабное повышение налогов
инициатива
В США готовят масштабное повышение налогов
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»
позиция
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

опрос
RSS

Центр Разумкова сообщил о высоком уровне доверия к Разумкову

326
Центр Разумкова сообщил о высоком уровне доверия к Разумкову

Уровень доверия украинцев к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову продолжает превышать уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 до 9 марта.

Согласно результатам соцопроса, ко всем политикам, государственным чиновникам и общественным деятелям, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

Несколько чаще по сравнению с другими доверие выражается Разумкову (ему доверяют 38% опрошенных, однако не доверяют — 48%), президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 31% и не доверяют 63%, шоумену и телеведущему (член партии «Голос») Сергею Притуле соответственно 31% и 51%, мэру Киева Виталию Кличко соответственно 29% и 62%.

Чаще всего респонденты выражают недоверие одному из лидеров партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь» Виктору Медведчуку (78%, тогда как доверяют ему 13%), нардепу от «ОПЗЖ» Вадиму Рабиновичу (соответственно 76,5% и 14%), бывшему президенту Грузии и Михэилу Саакашвили (соответственно 74% и 15%), пятому президенту Украины, лидеру «Евросолидарности» Петру Порошенко (соответственно 73% и 22%), действующему премьеру Украины Денису Шмыгалю (соответственно 72% и 16%), главе МВД Украины Арсену Авакову (соответственно 72% и 19%), лидеру «Батькивщины» ЮлииТимошенко (соответственно 72% и 20,5%), одному из лидеров «ОПЗЖ» Юрию Бойко (соответственно 71,5% и 21,5%).

По данным исследования, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается в Вооруженные силы Украины (им доверяют 70% опрошенных), волонтерским организациям (65%), церкви (64%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (56%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (56%), добровольческим батальонам (55%), общественным организациям (53%), совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (51%).

Недоверие чаще высказывается СМИ России (не доверяют им 82% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (80%), судам (судебной системе в целом) (79%), Верховной Раде (77,5%), правительству Украины (76% ), Высшему антикоррупционному суду (73%), политическим партиям (71%), прокуратуре (71%), коммерческим банкам (70%), Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) (70%), Верховному суду (69%), Конституционному суда Украины (69%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (68%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (68%), местным судам (66%), президенту Украины (61,5%), Национальному банку Украины (60%).

Читайте также: США пытались помешать Бразилии купить российскую вакцину

Исследование проведено методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

опрос, доверие, Дмитрий Разумков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 марта 2021
Понедельник, 15 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем для Украины может быть опасным «монетарное смягчение»

В сообществе «Смягчай и будет всем счастье» есть особо опасная группировка, работающая под девизом «Печатай с ними! Печатай, как они! Печатай лучше/больше них». Эмиссия им представляется сейчас полезным инструментом стимулирования роста экономики. Объясню – почему в развивающихся странах (включая Украину) опасны меры нетрадиционной монетарной политики (а-ля QE), применяемые Центробанками ведущих стран мира.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016