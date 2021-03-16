Зеленский сделал ставку на популизм, чтобы остановить падение своего рейтинга и замаскировать репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком, - Ожегов

Заявляя о борьбе против олигархов, Зеленский пытается оправдаться перед Организацией Объединенных Наций, которая накануне осудила незаконный запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Так блогер Сергей Ожегов прокомментировал в Facebook видеообращение Владимира Зеленского.

«Не обольщайтесь: ролик Зеленского о деолигархизации — реакция на заявление ООН о давлении на свободу слова в стране. Не более», — написал блогер.

По словам Ожегова, желая спасти свой рейтинг, Зеленский сделал ставку на популизм, но на самом деле никто не собирается бороться против олигархов.

«Очевидно, что Зеленский снова начал играть в Голобородько и пытается разыгрывать карту популизма, столь востребованного в украинском обществе. В обществе, которое безбожно грабят тарифами как раз олигархи, десятилетиями через свои СМИ пропагандирующие прозападный курс, доведший страну до потери территорий, военного конфликта и экономического коллапса. Народу нравится, когда раскулачивают олигархов. На эту риторику ставит и Банковая, желая спасти свой рейтинг», — подчеркнул блогер.

Ожегов отметил, что заявление Зеленского о борьбе с «олигархическим классом» — это просто оправдание, чтобы замаскировать атаку на свободу слова и репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком.

«В своём обращении Зеленский перечисляет следующие фамилии: Медведчук, Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ... Вот только верно ли здесь ставить в один ряд Медведчука со всеми теми, кого перечисляет в своём ролике Зеленский — со всеми т. н. «прозападниками»? Разумеется, нет. Медведчук как раз таки всегда был сторонником здравого смысла в украинской политике, а не политики громких, красивых, но пустых обещаний безоблачного «европейского будущего», — отметил он.

«Поэтому обещания Зеленского о борьбе против „олигархического класса“ — это лишь технология власти по оправданию атаки на свободу слова и давления на оппозицию. Заявление „Зе“ — это оправдание перед ООН за обвинение в том, что происходящее в Украине с оппозицией — угроза свободе слова — мол, мы давим не на оппозицию, мы якобы боремся против всех олигархов», — сделал вывод блогер.

Ожегов пояснил, что накануне, в четверг, 11 марта, ООН осудила запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, поэтому Зеленский пытается оправдываться, заявляя, будто на самом деле он борется с олигархами.

«Судите сами: в четверг ООН заявляет, что закрытие каналов оппозиции — это давление на свободу слова. Вечером собирается заседание СНБО с Зеленским. А уже в пятницу Зе снимает видео о том, что он борется не с оппозицией, а со всеми олигархами, и что так он выполняет свои предвыборные обещания», — аргументировал блогер.

Ожегов объяснил, почему не стоит верить словам Зеленского о борьбе против олигархов.

«Вот только на деле никакой борьбы с олигархами не было, нет и не будет. Кабмин состоит сплошь из грантоедов и людей олигархов Ахметова, Коломойского, Бахматюка. Да и сам премьер Шмыгаль — фигура самого богатого и одиозного олигарха страны — Рината Ахметова. Все эти „товарищи“ никуда не делись и вряд ли денутся. Тогда о какой борьбе с олигархами можно говорить?» — задался вопросом блогер.

Ожегов также напомнил, что киноперсонаж Голобородько обещал «послать» МВФ, а на деле при Зеленском долговая зависимость от Международного валютного фонда только растет.

«Порошенко ведь тоже, в бытность президентом, не однократно делал громкие антиолигархические заявления. Может быть, он их делал не так артистично и зажигательно, как это делает „Зе“, но толку ведь тоже было ноль. Не будет толку и сейчас. Зеленский — не Ленин. Зеленский — это Порошенко-2. Только моложе и куда более артистичнее», — заключил блогер Сергей Ожегов.