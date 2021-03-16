Самые популярные политики в украинских СМИ – это Медведчук и Зеленский, – журналист

Самыми популярными фигурами в украинских СМИ являютсяглава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, президент Владимир Зеленский и… коронавирус. Об этом на сайте «Корреспондент» в своей колонке, посвященной рейтингу медиапопулярности за февраль 2021 года, написала журналист Галина Акимова.
«Да, третье место, по справедливости, надо отдать пандемии коронавируса. COVID-19 – уже больше года главная тема в украинских СМИ. Этим и объясняется присутствие в рейтинге и министра здравоохранения Максима Степанова, и главного санитарного врача Виктора Ляшко», – пояснила журналист.
«Что касается Медведчука, то впервые за много лет настолько высокое место в рейтинге занял представитель оппозиции. И благодарить за это нужно власть во главе с Зеленским, которая развернула в феврале мощную атаку на его партию «Оппозиционная платформа», – отметила она.
По словам Акимовой, власть во главе с Зеленским сама способствовала росту популярности Медведчука.
«Сначала Зеленский подписал указ о запрете вещания сразу трех телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne – впервые в истории Украины – чем вызвал серьезную критику по отношению к себе во всем мире. ООН, сотни зарубежных СМИ, Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов etc. осудили отключение ТВ-каналов от эфира без предоставления каких-либо доказательств, без суда и следствия», – напомнила автор.
«Затем 17 февраля Зеленский подписал указ о санкциях в адрес Медведчука, Оксаны Марченко и еще ряда граждан Украины, хотя украинский закон «О санкциях» разрешает применять такие меры только к иностранным юридическим и физическим лицам», – добавила журналист.
В связи с этим Акимова сделала вывод, что самыми популярными политиками в украинских СМИ являются глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук и президент Владимир Зеленский.
«Вот и получается, что, согласно рейтингу медиапопулярности в украинских СМИ самые популярные политики Украины – это Медведчук и Зеленский», –констатировала журналист.
«Что касается «нового курса» в исполнении Зеленского и компании, то спустя месяц можно подводить первые итоги. Зеленский и компания создали себе проблему, потому что вышли за рамки правового поля. И эта проблема будет нарастать как снежный ком, потому что чем дальше, тем все больше международных организаций и иностранных СМИ критикуют запрет телеканалов без суда и следствия», – заключила журналист Галина Акимова.
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