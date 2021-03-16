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Методы борьбы Зеленского с Медведчуком демонстрируют, что в Украине правит анархия, – польские СМИ

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Методы борьбы Зеленского с Медведчуком демонстрируют, что в Украине правит анархия, – польские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что он уже не будет являться фаворитом ближайшей предвыборной гонки. Поэтому он всеми силами пытается устранить своего главного конкурента – председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Однако, мировая общественность считает, что методы борьбы пока еще действующего главы государства весьма сомнительны и нарушают свободу слова и права человека. Об этом пишет популярное польское медиа Kurier Galicyjski.

Напоминается, что 3 февраля этого года Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, тем самым заблокировав деятельность трех оппозиционных телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK. Позже санкции были применены также к лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко.

Издание информирует, что у Зеленского причиной закрытия телеканалов назвали финансирование их со стороны Российской Федерации, а Медведчука власти подозревают в финансировании терроризма, однако это заявление у многих вызвало сомнения.

«Были обвинения в посягательстве на свободу слова, и сам Козак заявил, что обвинения против него были ложными, что, вероятно, подтверждается нежеланием обнародовать результаты текущих расследований, поскольку они будут немедленно оспорены украинскими судами и Европейским судом по правам человека», – пишет польский ресурс.

Также в публикации приводится цитата Виктора Медведчука о том, что к таким действиям Украину вынудили США, а Зеленский стремится установить диктатуру и не выполняет своих предвыборных обещаний, включая уважение языкового многообразия и свободы слова.

«Начинает вырисовываться образ страны, управляемой анархией, чьи политики преследуют определенные интересы за счет свободы граждан», – делает выводы автор статьи, добавляя, что сомневается и в том, что действия Зеленского являются «заботой о предоставлении гражданам доступа к достоверной информации», так как запрещенные телеканалы работали не первый год и ранее не беспокоили Президента. 

В заключение материала предполагается, что война, объявленная оппозиции Зеленским, – это начало его подготовки к выборам, на которых «действующий Президент вообще не является фаворитом».

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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