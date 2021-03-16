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Медведчукгейт-2: В разговорах с Сурковым всплыла Ассоциация городов Украины, возглавляемая Кличко

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Медведчукгейт-2: В разговорах с Сурковым всплыла Ассоциация городов Украины, возглавляемая Кличко

Новая часть записей телефонных разговоров между депутатом ОПЗЖ Виктором Медведчуком и бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым позволяет понять, как планировался процесс федерализации Украины и особый статус Донбасса. Частью процесса должна была стать Ассоциация городов Украины под руководством мэра Киева Виталия Кличко.

На пленках, опубликованных сайтом Обозреватель, Медведчук и Сурков обсуждают подготовку некоего документа, который затем имплементирует Украина. Речь идет о местном управлении и выборах на оккупированных территориях.

В ходе разговоров Сурков неоднократно подчеркивает необходимость участия «Совета городов» — Ассоциации городов Украины. «Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа», — говорит Сурков.

Медведчук поясняет, что несмотря на разные формулировки в документах, участие Совета он поддерживает: «Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов».

Сурков уточняет, что без участия Совета (Ассоциации) городов Украины «работать не будем, понимаешь?».

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Из разговоров понятно, что именно через Ассоциацию городов под руководством Кличко Россия намеревается проводить свой план федерализации Украины и легализации подконтрольного РФ Донбасса.

Напомним, в феврале Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензии подконтрольных Медведчуку телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Виталий Кличко, Виктор Медведчук, Ассоциация городов Украины
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