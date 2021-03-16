Медведчукгейт-2: В разговорах с Сурковым всплыла Ассоциация городов Украины, возглавляемая Кличко

Новая часть записей телефонных разговоров между депутатом ОПЗЖ Виктором Медведчуком и бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым позволяет понять, как планировался процесс федерализации Украины и особый статус Донбасса. Частью процесса должна была стать Ассоциация городов Украины под руководством мэра Киева Виталия Кличко.

На пленках, опубликованных сайтом Обозреватель, Медведчук и Сурков обсуждают подготовку некоего документа, который затем имплементирует Украина. Речь идет о местном управлении и выборах на оккупированных территориях.

В ходе разговоров Сурков неоднократно подчеркивает необходимость участия «Совета городов» — Ассоциации городов Украины. «Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа», — говорит Сурков.

Медведчук поясняет, что несмотря на разные формулировки в документах, участие Совета он поддерживает: «Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов».

Сурков уточняет, что без участия Совета (Ассоциации) городов Украины «работать не будем, понимаешь?».

Из разговоров понятно, что именно через Ассоциацию городов под руководством Кличко Россия намеревается проводить свой план федерализации Украины и легализации подконтрольного РФ Донбасса.

Напомним, в феврале Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензии подконтрольных Медведчуку телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.