В РФ за сутки выявили минимальное с октября число заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 8 998, это минимум с 1 октября прошлого года, следует из опубликованных в среду данных местного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в этой стране выявили 4 418 436 заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 427 против 443 днем ранее, до 93 364.