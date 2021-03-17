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Лучше бы Зеленский обеспечил людей качественной вакциной, а не бросал все силы на борьбу с Медведчуком, – Кутуев

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Лучше бы Зеленский обеспечил людей качественной вакциной, а не бросал все силы на борьбу с Медведчуком, – Кутуев

Вместо того, чтобы в разгар пандемии обеспечить население качественной вакциной от коронавируса, власть Зеленского бросает все силы на борьбу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, который еще в прошлом году договорился о возможности производить собственную вакцину в Украине. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал социолог Павел Кутуев.

Эксперт подчеркнул, что в сложившихся условиях активная борьба с оппозицией и полное бездействие власти в вопросе вакцинации являются «дешевым политиканством».

«Это дешевое политиканство, суть которого заключается в том, чтоб не сосредоточиться на защите здоровья и жизни граждан, а это действительно смертельно опасная болезнь, а все силы и ресурсы бросаются на борьбу с политиком, лидером оппозиции, который наоборот предлагает действенные, жизнеспособные алгоритмы решения этой проблемы», – сказал Кутуев.

Он добавил, что вместо того, чтобы наладить производство вакцины в Украине, о котором договорился Виктор Медведчук, власть устраивает политические шоу с закрытием телеканалов и репрессиями против оппозиционных политиков.

«Виктор Медведчук действительно договорился о трансфере технологии, и мы уже могли бы производить эту вакцину на мощностях харьковского предприятия. Кроме того, поставки вакцины, то есть защита здоровья и жизни людей, это, в перспективе, выход на международные рынки. А что видим в ответ? Запрет ваших каналов, наложение санкций на того же Виктора Медведчука. Это все политиканство», – отметил социолог.

По его мнению, подобные действия власти только усугубили и без того шаткое положение Президента и падение его рейтингов.

«Чем отличается политика от политиканства? Политиканство – это выстрелы себе в ногу. То есть думаешь оппонента уничтожить, а оппонент становится сильнее. Последнее время, согласно соцопросам, Виктор Медведчук сосредоточил на себе внимание медиа, как лидер оппозиции, и у него в этом рейтинге второе место, на первом – Президент. Разумеется, Президента всегда, при любых обстоятельствах, будут вспоминать. Но есть противоположные результаты политики действий нынешней власти даже в этом», – отметил Павел Кутуев.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что отказ от производства вакцины на территории Украины – это преступление действующей власти.

«На сегодняшний день у Украины есть возможность эффективно противостоять пандемии коронавируса. Россия готова передать нам технологию производства своей вакцины «Спутник V», а в Украине имеется предприятие, которое может быстро наладить производство вакцины не только для собственного населения, но и на экспорт. Все, что для этого нужно, – политическая воля власти. Но власть, полностью зависимая от внешнего управления, руководствуется политической целесообразностью, ставя под угрозу жизни миллионов украинцев», – резюмировал парламентарий.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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