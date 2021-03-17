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Шмыгаль призвал местные власти самостоятельно усиливать карантинные ограничения

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Шмыгаль призвал местные власти самостоятельно усиливать карантинные ограничения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился с призывом к местным властям при необходимости усиливать введенные карантинные ограничения в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

«В Украине продолжает работать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализации — вводите дополнительные ограничения», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер отметил, что если все будут соблюдать противоэпидемиологические ограничения и сокращать социальные контакты, то новый локдаун вводить не будет необходимости.

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В то же время, если большинство областей перейдет в «красную» зону, то правительство будет вынуждено ограничения усилить.

карантин, Денис Шмыгаль
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Среда, 17 марта 2021
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