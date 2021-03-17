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Дягиль: Из-за санкций действующей власти происходит консолидация электората партии Медведчука

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Дягиль: Из-за санкций действующей власти происходит консолидация электората партии Медведчука

Рейтинг председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и политсилы, которую он возглавляет, после санкций действующей власти продолжает расти.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил социальный психолог, директор Киевского института социологических и маркетинговых исследований Андрей Дягиль.

«Три закрытых телеканала („112 Украина“, NewsOne и ZIK. — Ред.), украинцы видят несправедливость, у тех людей, которые даже не следили за политикой, стало на слуху, что государство наступает на свободу слова. Поэтому украинцы стали более активно черпать информацию об ОПЗЖ. То есть идет консолидация электората этой политической партии», — убежден социолог.

По словам эксперта, на сегодняшний день тенденция в Украине такова, что рейтинг ОПЗЖ продолжает расти.

«Вполне возможно, что действия власти по преследованию ОПЗЖ дадут свои плоды, и рейтинг этой политсилы будет расти», — прогнозирует Андрей Дягиль.

Падение рейтингов Президента Украины Владимира Зеленского и пропрезидентской партии «Слуга народа», по словам социального психолога, связано с тем, что украинцы видят несправедливость.

«Без решения суда введены санкции против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Таким образом видно, что Президент теряет позиции непосредственно на Юге и Востоке Украины, там, где „ядерный“ электорат ОПЗЖ. Те люди, которые в этих регионах имели симпатии к Владимиру Зеленскому, от него (от Президента. — Ред.) отворачиваются, потому что подобные решения (о введении санкций. — Ред.) им кажутся несправедливыми», — продолжил Дягиль.

Также эксперт коснулся вопроса доверия украинцев к действиям власти по вакцинации от коронавируса.

«По опросам видно, что люди тотально не доверяют государству и проводимой в стране вакцинации. Как на Востоке, так и на Западе Украины, по всей стране идет тенденция недоверия к вакцинации. Этот кейс власть провалила», — подытожил Андрей Дягиль.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, по каким причинам украинцы разочаровались в Президенте Украины Владимире Зеленском.

«Большинство из них сейчас не просто разочарованы, они чувствуют себя преданными и обманутыми. И это сказывается на рейтингах и самого Президента Зеленского, и его политической силы», — указал политик.

В заявлении, распространенном партией ОПЗЖ по вопросу вакцинации украинцев от коронавируса, сказано, что каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса в Украине — на совести Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и их подельников.

санкции, Виктор Медведчук
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